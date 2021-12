FOTO ⟩ Hingedepäeval peksa saanud Sipsiku elu uues salapärases kodus: turvatunne ja armastus teevad imet

Kui varem polnud Sipsiku uuest kodust kuigi palju teada, siis nüüd avaldab loomapäästja Heiki Valner, et uue perenaine on ametilt politseinik. «Tunneb end politseiniku soojas kodus nagu Jummeli selja taga. Uue omaniku amet pole muidugi primaarne, vaid selles kodus pakutav turvatunne ja armastus teevad imet,» kirjutas ta eile oma blogis .

«Oi, ma tahaksin teile tema uut kodu ja perenaist tutvustada, aga praegu on veel vara, sest eales ei tea, mis tujus kohtunik on ja mis heaks arvab välja kuulutada,» lisab Velner veelgi salapära uue kodu teemal.

Koera peksmise asjus on hetkel käimas ka kriminaalmenetlus. Valneri sõnul olevat peksmise ajendiks asjaolu, et ta oma hädasid tuppa tegi. «Loomulikult teeb koer tuppa kui teda välja ei viida!» sõnab ta. Ka hoiukodus olles kippus Sipsik hädasid veel tuppa tegema, kuid nüüdseks on see probleem seljatatud.