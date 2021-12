GALERII ⟩ Keskkonnainspektorid harjutasid koostööd politseikoertega

Laskmist harjutasid inspektorid nii päevavalguses kui ka pimedal ajal, et olla vajadusel valmis kasutama teenistusrelva järelevalve äärmuslikes olukordades ja eri tingimustes.

Lõunal saabusid harjutusalale ka politsei Ida prefektuuri koerajuhid koos koertega. Koerajuhid selgitasid ja demonstreerisid inspektoritele teenistuskoerte võimekusi lõhnajälgede ajamisel ning koostöövõimalusi väljakutsetele reageerimiseks. Näiteks aitavad politseikoertega üksused inspektoreid olukordades, kus rikkumine on äsja toime pandud ja rikkuja on põgenenud või asitõendid maastikule peitnud.

Keskkonnaameti järelevalveosakonna Harjumaa büroo juhtivinspektori Egert Tolgi sõnul on politseikoerad käinud inspektoritel abiks kümneid kordi. «Politsei teenistuskoerad ning nende juhid on meile mõnel pool kujunenud juba kindlateks partneriteks, kellega koos on mitu keerulist sündmust kiiresti lahenduse leidnud,» tõdes Egert Tolk.