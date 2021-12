VIDEO ⟩ Hani muneb musta rebuga mune ja keegi ei tea, miks

Mees väitis Hiina sotsiaalmeedia saidil Weibo, et haruldaste munade munejaks on tavaline hallhani.

Mees rääkis, et on varemgi sellest talust mune saanud, kuid siis olid need täiesti tavapärased, munakollasega. Nüüd aga avastas ta hanemune lahti lüües nende seest tumehalli või isegi musta värvi rebu.