VIDEO ⟩ Samasooline pingviinipaar tähistab kolmandat koosolemise aastapäeva

Akvaariumi pingviinide talitaja Kiera Ponting ütles, et ta on elevil, nähes õnnelikku paari endiselt koos, ja kirjeldas neid kui üht koloonia kõige pühendunumat paari.

«Nad on suureks eeskujuks ülejäänud kolooniale. Nad on lahutamatud ja tõestavad, kui tugevad võivad pingviinide sidemed olla. Oleme märganud, et paljud noored pingviinipaarid rajavad oma pesa Spheni ja Magicu lähedale, mis on meie arvates selge püüd õppida parimatelt.»