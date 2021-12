FOTOD JA VIDEO ⟩ Kohutav äri: loomakaitsjad päästsid koormatäie otse tapamajja teel olnud koeri

Tapamajja viidavad koerad varastatakse tavaliselt tänavatelt või inimeste aedadest, paljudel neist on kaelarihmad kaelas, või isegi ostetakse nende omanikelt ära. Lõuna-Koreas peetakse isegi farme, kus koeri liha saamise eesmärgil kasvatatakse, vahendab Humane Society International .

Sel aastal on toimunud mitmeid haaranguid, mille käigus koeri päästetud on, mis annab organisatsiooni esindajate sõnul lootust, et koeralihakaubandusele suudetakse lõpp teha.