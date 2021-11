Maaülikoolil valmib metslindude rehabilitatsioonikeskus

Üliõpilaste enda projekteeritud hoones on kõik konstruktsioonid ühendatud metallist kruvide ja naelteta. Metallivabade tarindite loomine on maaülikoolis uus uurimissuund.

Metslindude rehabilitatsioonikeskus saab olema koht, kus loomakliinikusse ravile sattunud röövlinnud saavad turvaliselt olla neile omases õuekeskkonnas. Realistlike olude tagamiseks on osa katusest kaetud võrguga, et vihm saaks majja sisse sadada. Samuti on maja koridoris lindudel võimalik teha pika ravi järel esimesi lennuharjutusi.