PÄEVAKÄPP ⟩ Surmasuust päästetud Õnneseen otsib uut kodu juba terve aasta

Õnneseen on pärit ühest Harjumaa külast, kus igal kevadel sündisid uued kodutud kassipojad ning igal talvel hulk uustulnukaid ja nende issisid-emmesid lahkus Kiisudemaale. Kahjuks see pole ainus koht Eestis, kus seda peetakse «asjade loomulikuks ringkäiguks». Õnneseent peeti ka juba «minejaks», keegi ei arvanud, et ta talve üle elab…

Õnneseene tervis on nüüd kontrolli all, kuid raskesti läbi põetud herpese tõttu on tema immuunsus nõrgem ning tal on suurem oht kassitoas erinevatesse viirustesse haigestuda. Seetõttu vajaks Õnneseen väga päriskodu – kohta, mis oleks turvaline ja soe.