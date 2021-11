PÄEVAKÄPP ⟩ Rahulikku kodu otsib eakas, kuid imearmas Lembit

Kui soovid endale koju vaikset seltsilist või juba olemasolevale loomale rahulikku sõpra, siis oleks Lembit selle jaoks ideaalne. Elu tundub tal olevat olnud raske ja seetõttu on inimesed tema jaoks päris hirmsad. Hoiukodus veedab ta enamiku ajast end voodi all peites. Kui aga võimalus on avanenud, on ta paid vapralt vastu võtnud ilma käpaga löömata.

Lembit on FIV-positiivne, kuid see tema elu mitte kuidagi ei mõjuta. See tähendab kokkuvõttes vaid seda, et ta on vastuvõtlikum viirustele ja haigestumise korral võib ravi veidi kauem kesta. Selle haiguse kohta on liikvel palju müüte, nendest lähemalt saate lugeda Pesaleidja blogist.