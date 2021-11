Hong Kongis ründavad metssead juba inimesi

Järjest sagenevad intsidendid metssigadega, mis on juba pikalt suurlinnas keerelnud. See kulmineerus hiljaaegu sellega, et metssiga ründas ühte politseiametnikku, ajas ta hooga maha ning hammustas teda jalast, kirjutas NBC News.

Metssigu on linnas näha pea kõikjal, nii metroodes, matkaradadel kui ka maanteeliikluses. Viimase intsidendi tõttu on need ulukid aga üle piiri läinud. Nüüd nõuavad valitsuseliikmed, et neile hakataks peetama jahti.

Möödunud nädalal üritati ka metssead öösel kinni püüda. 7 metssiga hukati mitte väga kaugel Hong Kongi kesklinnast. Hong Kongi põllumajandus- ja keskkonnaameti esindaja selgitas, et selline meede võeti kasutusele, kuna eelmised kasutusele võetud meetmed (mujale transportimine jms) ei töötanud piisavalt efektiivselt.

Loomakaitsjad on muidugi sellise meetme vastu ning protestivad, et midagi selle suhtes ette võetakse. Alustatud on ka petitsioone.