VAATA JÄRELE ⟩ Loomakaitsjad: põrsaste jõhker sabade mahalõikamine Eesti seatöötuses tuleb lõpetada!

Esmaspäeval, 29. novembril toimus kampaaniat tutvustav pressikonverents, kus nii Nähtamatute Loomade esindaja kui ka põllumajandus- ja toiduameti spetsialistid avasid lühikestes sõnavõttudes sigade heaolu olulisust ja muutuste vajalikkust seakasvatussektoris.

Vaata pressikonverentsi siit:

«Me saime infot, et Eesti seakasvatuses ei ole loomade heaoluga kõige parem seis. Kohalik seakasvatus on Nõukogude Liidu ajaloost tulenevalt väga intensiivne,» rääkis Nähtamatute Loomade esindaja Kristina Mering kampaania alguse tagamaadest. «Ma soovin, et me oleksime sellest teemast teadlikumad ja et meil oleks võimalus ja alternatiiv paremaid otsuseid langetada,» jätkas ta.

Mering tutvustas lühidalt ka töövahendit ja meetodeid, mida sigade sabade mahalõikamiseks peamiselt kasutatakse. «See on olnud suuresti mahavaikitud teema.»

«Hetkel on olukord selline, kus suure koormuse juures on seapidajal lihtsam need sabad ära lõigata, et sigadel ei oleks midagi närida, kuid see ei lahenda iseenesest probleemi, sigadel on jätkuvalt stress,» rääkis PTA peaspetsialist Erika Mäeloog.

Sigade olukord Eesti seakasvatuses vajab parandamist

Kampaania eesmärk on kasvatada tarbijates teadlikkust tööstusliku loomakasvatuse telgitagustest ja kutsuda üles eelistama kõrgema heaoluga kasvatatud loomade tooteid. Lisaks veendakse ja koostatakse õppematerjale seakasvatajatele, et aidata üle minna loomade parematele elutingimustele, millega ei kaasneks vajadust põrsaste sabade lõikamise järele.

Euroopa Liidus on sigade sabade lõikamine keelatud. Eesti tööstuslikus seakasvatuses on see aga levinud praktika, sest ruumikitsikusest ja stressist hakkavad sead sulus üksteise sabu närima, põhjustades vigastusi ja haavu. Lahenduseks oleks suurendada loomade heaolu, vähendada ruumikitsikust ja anda sigadele tegevust, et nende stressi vähendada.

«Koostöös tarbijate ja seakasvatajatega tahame Eestis liikuda kõrgema heaoluga ja vähem tööstusliku seakasvatuse poole, kus loomade heaolu on tagatud ja loomadel on piisavalt liikumisruumi ja tegevusvõimalusi. Need ajad on möödas, kus tööstusfarmide ruumikitsikuses loomade pidamine tähelepanuta jääb – sead on tundevõimelised ja targad loomad ja nende elutingimused vajavad kiirelt parandamist,» kommenteeris Nähtamatute Loomade kampaania juht Mirjam Pullerits.

Kampaanias tehakse koostööd põllumajandus- ja toiduametiga, kes teeb kontrollvisiite seafarmidesse ning on rõhutanud sabade lõikamise lõpetamise olulisust ja sigadele paremate elutingimuste tagamist. Lisaks kutsub organisatsioon allkirjastama petitsiooni, et näidata toetust sabade ebaseadusliku lõikamise lõpetamise toetuseks. Vaata petitsiooni «Siga on sabaga» täismahus SIIT.