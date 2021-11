Austraallane kaotas tavalise ämbliku hammustuse tagajärjel jala

62-aastane Stephen Craker ütles, et katsumus algas pärast aias veedetud päeva. Punnike jalal, mida mees alguses tavaliseks vistrikuks või sissekasvanud karvaks pidas, käivitas peagi täieliku õudusunenäo.

Pärast mitme arsti külastamist ja kaht haiglaravi, sai Craker diagnoosi, et teda on hammustanud ämblik. Seejärel tehti mehele infektsiooniga võitlemiseks kolme nädala jooksul üheksa operatsiooni.

Arstid ütlesid 62-aastasele mehele, et teda hammustas valge sabaämblik, keda leidub kõikjal Austraalias. Ämblike mürk on vaid kergelt toksiline, sümptomid on tavaliselt sarnased mesilase nõelamisega.