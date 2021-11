Austraallane kaotas ämbliku hammustuse tagajärjel jala

Pärast mitme arsti külastamist ja kaht haiglaravi sai Craker diagnoosi, et teda on hammustanud ämblik. Seejärel tehti talle infektsiooniga võitlemiseks kolme nädala jooksul üheksa operatsiooni.

Arstide hinnangul oli meest hammustanud valge sabaämblik, keda leidub kõikjal Austraalias. Selle ämbliku mürk on vaid kergelt toksiline ning sümptomid on tavaliselt sarnased mesilase nõelamisega.

Valge sabaämbliku hammustuse rasked juhtumid on aga nii haruldased, et toksikoloog Geoff Isbister vaidlustas väited, et Crakeri tervisekahjustuse põhjustas see ämblik.