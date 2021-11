Piiririkkujaid tabada aidanud teenistuskoer sai viga

Kahetsusväärselt leidis piirijuhtumile reageerimise käigus aset aga õnnetus, kus Saatse kordoni teenistuskoer Vico vigastas lõiketraadis oma käppasid. Koer viidi kohe loomakliinikusse, kus talle anti abi ning lubati seejärel juba kodusele ravile. Praeguseks on koer juba reibas ja näib, et temaga saab kõik korda.

«Soovime Vicole kiiret paranemist,» sõnas Saatse kordoni juht Arvi Suvi. «Tõsi on, et piiril töötades annavad meie teenistuskoerad alati endast maksimumi, et iga liikumine või ka lõhn saaks tuvastatud. Midagi kahtlast avastades on koera adrenaliin tavapärasest kõrgem ja keskendudes võimalikule piiririkkumisele, läheb koer piltlikult öeldes kasvõi läbi tule, vee või ka teiste tõkete,» kirjeldas ta.