Tyson on 14-aastane härra, kes enne varjupaigas uue kodu otsimist oli siin ka tihe ajutine külaline. Tänu sellele oskab ta peale kõiki oma seiklusrohkeid aastaid kindlasti kõrgelt hinnata rahulikku ning armastavat perekonda, kelle südames on piisavalt ruumi ühe eaka koera jaoks. Tyson on terve elu elanud enda hooviga kodus ning ilmselt eelistaks ta seda ka edaspidi. Härra suhtub võõrastesse reeglina väga rahumeelselt ning kõik silitused ja kõrva tagant sügamised on tema poolt alati teretulnud.