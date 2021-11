Päästjad hoiatavad: õhukesele jääle läinud lemmiklooma varitseb surmaoht

Beagle'i tõugu koer jäisel järvel jalutamas. Pilt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Ilmad lähevad üha külmemaks ning see tähendab, et oma lemmikute turvalisuse osas tuleks olla üha valvsam. Näiteks tuleks koer veekogude ligiduses kindlasti rihma otsas hoida, et ta õhukesele jääle jalutama ei satuks ja enda elu ohtu ei seaks.