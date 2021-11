Üliarmas näodeformatsiooniga kiisutüdruk Kaya, keda keegi ei taha

«Ta on oma lühikese elu jooksul palju läbi elanud, kuid see pole takistanud teda olemast ülikiinduv ja mänguline. Ta on nii väärt igavesti imelist kodu. Kaya ei ole saanud ühtegi avaldust, loodame, et tema lugu jagatakse ka edaspidi, et ta leiaks oma igaveseks koduks.»