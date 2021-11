KOERAD COVID-IS ⟩ Koroonahaiged nakatasid viirusega ka oma lemmiklooma

Suurbritannia tervishoiuorganisatsiooni ametnike sõnul on alust arvata, et koroonasse nakatunud koer võis viiruse saada oma nakatunud peremehelt, mitte vastupidi, vahendas BBC .

Kui seni oli teada, et kassid on koroonaviirusele vastuvõtlikud, siis nüüd tekib üha rohkem tõendeid ka nakatunud koerte kohta. Veterinaari sõnul põevad koerad haigust siiski pigem kergelt ja peaksid sellest paranema vaid mõne päevaga.

Ekspertide sõnul on juhtumid, kus loomaomanikud oma lemmikuid koroonaga nakatavad, siiski haruldased ning pole alust arvata, et viirus koduloomade kaudu inimestele leviks.

Mõlemad olid asümptomaatilised ning teadlaste sõnul on oluline märkida, et loomi nakatas koroonaga just haige peremees, kes oli loomadega väga lähedases kontaktis: hoidis neid tihti süles, paitas, jalutas, toitis ja hoolitses nende eest. Loomad ei viibinud majast väljas. Kuidas viirus kassi ja koera vahel levis, ei suudetud kindlaks teha.

Geneetikauurimislabori doktor ja uurimismeeskonna juht Hayley Yaglom ütles Daily Mailile, et viimased 18 kuud on näidanud, et loomad, sealhulgas koerad, on koroonaviirusele vastuvõtlikud, kuigi neil ei pruugi sümptomeid avalduda ning surmaga lõppeb haigus harva.