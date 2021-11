Escobar on tavaline musta-valge kiisu, kes pole mitte kellelegi kordagi silma jäänud, kuid ka tema väärib oma pere ja kodu. Escobar on praegu inimeste suhtes umbusklik ja pigem poeb kuhugi pesakasti peitu, kui kahejalgne läheneb. Oma kodus muutuks kiisuke kindlasti palju julgemaks ja sõbralikumaks. Escobar ei soovi, et tema viimaseks koduks jääks varjupaik, seega kui sul on kodus ruumi sellele armsale vanapoisile, siis mine talle külla ja ehk saab Escobarist sinu uus parim sõber!