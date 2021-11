PÄEVAKÄPP ⟩ Ka tema väärib võimalust: kodusoojust igatseb nähtamatu kassipreili Ever

Ajutisse hoiukoju jõudes oli Ever nii hirmul, et alguses polnud teda mitu päeva nähagi. Peitis ennast pesakastikeses ja konservist vaatas mööda isegi öösel, kui inimest lähedal polnud ning sõi igaks juhuks ainult krõbinaid.

Kuigi Ever on veel pigem arglik, on ta juba palju rahulikum kui mõned kuud tagasi ning vajab ainult armastust, aega, mõistmist ning pisut tegelemist, et võluda ka temast välja see armas nurrupall, kes kuskil ta sisemuses peidus on.