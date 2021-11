Poliitikute vestlusega otse-eetris ühines uudishimulik kass

Saate kaadrid levisid hetkega sotsiaalvõrgustikes, hiljem avaldas agentuur «Sputnik Gruusia» need oma Telegrami kanalis.

David Akubardia ütles vaatajatele, et kassi nimi on Kakutsa. See oli 20. sajandi esimese poole kuulsa Gruusia printsi ja väejuhi Kaihosro Tšolokašvili rahvapärane nimi. «Kakutsa, tule laua pealt alla,» meelitas saatejuht kassi. Kassil äraminekuga kiire ei olnud ja istus rahulikult edasi. Viimaks tuli saate assistent ning viis kiisu süles ära.