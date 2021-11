Kõik, mida peaks teadma enne eksootilise lemmiklooma võtmist

Eksootilisele loomale liigiomaste tingimuste tagamine võib osutuda väga keeruliseks ja kulukaks. Paljudele liikidele isegi võimatuks.

«Eksootiliste loomade käitumine ja psühholoogilised vajadused on palju mitmetahulisemad ja see teeb nende pidamise omanikule keeruliseks, kui mitte võimatuks. Loomale ei piisa vaid õigete mõõtude ja varustusega puurist või liigile sobivast toidust, kuid juba selle tagamine võib olla raske ja kulukas. Näiteks on roheleeguanide seas levinud metaboolne luuhaigus, mida põhjustab ebakvaliteetse juur- ja puuvilja söömine. Kui loomad ei saa elada neile sobivas keskkonnas, toidust kätte vajalikke vitamiine ja mineraale ega rahuldada oma loomuomaseid vajadusi, tekib neil stress, mis omakorda viib tõsiste käitumishäirete ja terviseprobleemideni,» lisas ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

Samuti võib juhtuda, et mõne loomaliigi vajaduste kohta ei ole veel piisavalt informatsiooni, sest teda ei ole veel põhjalikult uuritud. Loomade kannatusi ja hooletusse jätmist on võimalik vältida, kui tulevased omanikud võtaksid arvesse tegureid nagu looma eluiga, suurus täiskasvanuna, sotsiaalsed vajadused, hooldus- ja ravikulud, sobiv temperatuur, niiskustase ja valgustus ning sobiva sotsiaalse ja füüsilise keskkonna nõuded.

Eksootiline lemmikloom vajab väga teadlikku hoolt, et olla õnnelik ja terve. Tema jaoks on oluline:

LIIGIOMADUSTELE VASTAV ELUPAIK

Mõelge maole, kelle elupaigaks on soe ja niiske džungel nagu Amazonases või sisalikule, kes looduses elaks kõrbekliimas. Eksootiline lemmikloom peab elama keskkonnas, mis jäljendab tema loomulikku elupaika, nii temperatuuri, niiskuse või varjupaikade poolest. Meeles tuleb pidada ka puuri, terraariumi või akvaariumi suurust. Paljud maod elavad liiga väikestes terraariumites. See pole probleemiks mitte ainult loomaomanike seas, vaid ka kasvatajate, loomaaedade ja -poodide seas. Terraarium peab olema piisavat suur, et nad saaksid ennast sirgjooneliselt välja sirutada. Tihti see võimalus neil puudub ja terve elu veedavad nad kerratõmbunult. Papagoide puur peaks olema vähemalt poolteist korda suurem kui tema tiibade siruulatus. Amatsoonpapagoi tiibade siruulatus on keskmiselt 20 cm, mis tähendab, et tema puur peaks olema minimaalselt 30 cm laiune. Tihti veedavad papagoid aastaid loomapoodides puurides, kus neil puudub võimalus oma tiibu sirutada.

SPETSIIFILINE TOIT

Olenemata sellest, kas tegemist on küüliku, linnu, tšintšilja, tuhkru, iguaani või mõne muu lemmikloomaga, võib toitumine määrata, kui terve nad on ja mõnel juhul ka eluea. Paljudel väikeimetajatel ja närilistel on spetsiifilised nõuded toiduks. Näiteks vajavad küülikud ja merisead piiramatult heina, kuna neil on seedetrakti normaalseks talitluseks vaja palju kiudaineid. Samuti vajavad nad värskeid köögi- ja puuvilju piiratud koguses. Linde on mõnikord isegi raskem korralikult toita. Seda täpset toitumist, mis lindudel looduses on, on peaaegu võimatu jäljendada. Praegu on lindude jaoks turul mitmeid sööte, kuid olulised on ka värskete puu- ja köögiviljade tarbimine. Seemnetel põhinev toit näib olevat kõige levinum lindudele pakutav toit, kuid see on üks kõige vähem tasakaalustatud toitumine. Üldiselt puuduvad seemnetes vajalikud vitamiinid ja mineraalid.

Roomajatel on samuti väga spetsiifilised toitumisvajadused. Mõned roomajad on taimtoidulised, liha- või kõigesööjad ning putuktoidulised. Taimtoiduliste roomajate toitmisel tuleb olla ettevaatlik, kuna kokkupuude loomsete valkudega (koera- või kassitoidus) võib see kahjustada nende neere.

REGULAARSED TERVISEKONTROLLID