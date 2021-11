ÜLLATAV ⟩ Uuringust selgus, kui kulukas lemmiklooma pidamine tegelikult on

2000 kassi- ja koeraomaniku seas läbi viidud uuring püüdis välja selgitada, kui palju raha inimesed oma lemmikloomade eest hoolitsemise peale kulutavad. Üllataval kombel selgus, et pooled vastanutest panustasid oma neljakäpaliste sõprade peale aastas isegi rohkem raha, kui iseendale.

Uuringu põhjal võib öelda, et keskmine ameeriklane kulutab oma lemmiku eest hoolitsemisele 4500 dollarit aastas, vahendab väljaanne People .

Kõige olulisemaks ja suuremaks kuluallikaks peeti toitu, seejärel tulid mänguasjad, kirbu- ja puugitõrjevahendid ning ravimid. Samuti ei saa unustada summasid, mis kuluvad veterinaari külastustele. Kolmandik vastanutest nentis, et veterinaari visiidid kipuvad kujunema plaanitust vähemalt 500 dollarit kallimaks. Siiski on vaid veidi üle poole uuringus osalenutest otsustanud soetada lemmikloomakindlustuse.

Samal ajal oli 74 protsenti vastanutest arvamusel, et kui nende lemmik on terve ja õnnelik, pole vahet, kui palju raha nende peale kulub ning 58 protsenti nentis, et muretseb oma lemmiku tervise pärast rohkem kui iseenda tervise pärast. Kõige suuremat muret valmistavad lemmiku potentsiaalsed liikumisprobleemid ja vähk.