PÄEVAKÄPP ⟩ Pool elust varjupaigas: uskumatult kaua kodu otsinud Lilith ootab jõuluimet

Lilith soovib väga, et sel aastal oleks tal lõpuks ometi oma kodu, kus pühadeaeg rahulikult veeta, sest juba kolmed jõulud on veedetud siin teiste kodu otsivate kiisude seltsis ja neljas oleks liig mis liig. Soe on seal küll ja vaikse nurgakese pikutamiseks leiab ka. Samuti ei pea enam nälga kannatama, aga sellegipoolest puudub Lilithi jaoks see päris oma kodu päris oma inimesega, kes kinnitaks talle, et kõik on nüüd hästi ja ta ei pea kunagi enam naasma tagasi tänavakassi elu juurde.