ELS: huntide tapmine ei ole kariloomade ja inimeste kaitsmisel ainus lahendus

Praeguste andmete põhjal on teada 18 hundi pesakonda üle Eesti, prognoosi järgi on aga tänavu 24–26 pesakonda. Kehtiva kava järgi on eesmärk tagada Mandri-Eestis vähemalt 20 pesakonda. «Hinnangu järgi mahub elama ja võiks püsivalt elada 150-200 hunti, mõne sõnul isegi 800-1000, selleks, et hoida meie keskkonda tasakaalus. 50 isendi küttimine on küll palju vähem kui eelmine aasta, kuid ka Euroopa komisjoni sõnul ei ole huntide jahtimine nii tõhus ega jätkusuutlik kui erinevad ennetusmeetmed,» sõnas ELS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank.

Euroopa Liit eraldab oma programmi LIFE raames rahalisi vahendeid keskkonna- ja looduskaitseprojektidele. Looduse ja bioloogilise mitmekesisusega seotud projektide eesmärk on parandada ohustatud liikide ning elupaikade kaitset. Programmist on rahastatud üle 40 projekti, mis on seotud huntide kaitsmise ja nendega kooseksisteerimisega ning mis on aidanud leida ja katsetada häid tavasid nende eesmärkide saavutamiseks. Rühm on esile toonud palju näiteid ja juhtumiuuringuid.

HÜVITISED

Hundikahjude majandusliku mõju vähendamiseks ja kaitstud liikide suhtes sallivuse suurendamiseks kasutatakse paljudes ELi riikides sageli hüvitisi. Hüvitised võivad tihti olla asjakohane meede, kuid selle saamise nõuded peavad olema selgelt kindlaks määratud ja arvesse tuleb võtta erinevaid tegureid. See hõlmab kontrollimist, kas loomakaod on tegelikult tingitud huntidest, ning tagamist, et hüvitis on õiglane ja seda makstakse viivitamata. Kahjuhüvitised üksi ei ole alati piisavad probleemide lahendamiseks, sest need ei vähenda murdmisi ega muid konflikte.

ENNETUSMEETMED

Ennetusmeetmed on tervikliku kooseksisteerimise oluline osa. Saadud kogemused näitavad, kui olulised ja tulemuslikud on mitmesugused kariloomade kaitsemeetmed, nagu eri liiki tarad, karjase juuresolek, karja valvavad koerad, kariloomade öine kokkukogumine ning visuaalsed või akustilised peletusseadmed. Eelkõige karjaste olemasolu võib muuta kariloomade kaitsemeetmed palju tulemuslikumaks ja on iseenesest röövloomi heidutav.

Nende meetmete tulemuslikkus sõltub suurel määral nende nõuetekohasest rakendamisest asjaomaste ettevõtjate poolt ning piisavate ressursside ja tehnilise nõustamise kättesaadavusest, et toetada nende rakendamist kohapeal.

TEADLIKKUSE SUURENDAMINE

Huntide ja nende mõju minimeerimise kohta faktilise teabe andmine võib olla kasulik konfliktide leevendamise meede. Itaalia veebisaidil «Kaitse oma karja» (Proteggi il tuo BESTIAME) antakse üksikasjalikke nõuandeid loomakasvatuse kaitsemeetmete ja Itaalia piirkondades kasutatavate eri rahastamisskeemide kohta. Laiemat lähenemisviisi pakuvad kontaktbüroo «Saksimaa hundid» ja Saksi-Anhalti hundipädevuskeskus, kus on kohapeal mitu töötajat, kes pakuvad õppematerjale, korraldavad ekskursioone ning tegelevad inimeste küsimuste ja muredega.

SEIRE