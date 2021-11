VIDEO ⟩ Gorillaema reageerimine inimbeebile sulatab südameid

Videost on näha, kuidas gorillaema klammerdub aediku külge ja jälgib vastsündinud last. Klipi lõpus võib täheldada, kuidas Kiki pisikene poeg haarab ema jalast ning kuidas too ta selle peale sülle haarab, et teda siis teisel pool klaasi olevale paarile esitleda. Gorillaema matkib isegi viisi, kuidas Emmelina oma beebit süles hoiab. Pole midagi võimsamat kui emaarmastus!