76 kilone sülekoer naudib oma inimeste lähedust ja purustab massiga diivaneid

76 kilogrammine koerahiiglane arvab, et on väike armas sülekoer ja miski ei tee teda õnnelikumaks, kui pererahvaga koos pikutamine, kaisutamine ja teleka vaatamine. Kuid tema suure massi ja hüpete all on juba kolm diivanit purunenud. Peremehel on kulunud katkise mööbli välja vahetamiseks juba ligi 3000 eurot. Kuid kuna lemmikloom on nii armas, ei pane talle keegi sellist jõulist nunnutamist ka pahaks.