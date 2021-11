PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib hurmav meisterdetektiiv Murjam

Murjami pilti vaadates arvate võib-olla, et tegemist on morni kassiga – grumpy cat nagu inglise keeles öeldakse. Kuid see ei ole üldse nii. Morni mulje jätab meisterdetektiivi valvas pilk, millega kassihärra uurib kõiki elu müsteeriume. Juba turvakodusse saabudes asus Murjam kohe lahendama kõiki kahtlaseid juhtumeid. Näiteks ärasöödud konservi müsteerium. Tunnistaja, turvakodu vabatahtlik, kinnitas, et jättis vaid hetkeks köögilauale kausi maiuspalaga, mis oli mõeldud eridieedil kassi jaoks. Kui ta ümber pööras oli konserv ära noolitud – kuid kõik nurrikud ümberringi olid süütute nägudega.

Murjam reastas kahtlusalused üles, võttis kõigilt käpajäljed ning mõtles öö otsa. Hommikuks oli tal lahendus käes: härrale tuli meelde, et oli konservi kogemata ise ära söönud. No ja muidugi lahendas ta ka kadunud mänguhiire müsteeriumi, lahtimuugitud krõbinakirstu müsteeriumi ja paljud teised.

Kuid nagu piltide pealt näete, Murjamil on ka teine külg. Vabadel hetkedel on detektiiv otsekui hoopis teine kass: vaatleb linnukesi ja liblikaid, talvehooajal lumehelbeid; tema ilme on malbe ja lõõgastunud.

Muidugi kõige suurem müsteerium, mida kassihärra uurib on kahejalgne olend. See on tema jaoks üks paras mõistatus – nagu vaaraode püramiidid – ja seetõttu tuleb olendit põhjalikult uurida. Detektiiv Murjam ei karda inimest üldse: käib sabas, jälgib toimetusi ja tahab lähedal olla. Vabatahtlikud arvavad, et on ainult aja küsimus, millal uudishimulikust nurrikust saab paikass.

Murjam on üks hiiglama vahva tegelane ja tema seltsis ei hakka kunagi igav. Ning muidugi vajab härra detektiiv oma dr. Watsonit, kellega koos elu müsteeriume uurida. Näiteks inimese ja kassi vahelise igavese sõpruse ja armastuse juhtum!