TRAAGILINE ⟩ Eestlanna kaotas tulekahjus kodu ja kolm armastatud lemmiklooma

Esmaspäeval kell 17.14 teatati häirekeskusele, et Märjamaa vallas Vaimõisa külas on päeval kellelegi märkamatult elumaja maha põlenud, vahendas Postimees nädala alguses.

Päästjate saabudes oli hoonest püsti vaid korsten ning suitsevad palgid. Päästjatel jäi üle tegeleda põlengu järelkustutusega, mis lõpetati kell 19.21. Tulekahju tekkimise põhjused selgitab välja edasine menetlus.

Lemmiku toimetusele saabus vihje, et elumajas viibisid tulekahju ajal ka lemmikloomad, kaks koera ja kass, ning õnnetuses kannatanud naine vajab abi, et oma elu taas üles ehitada.

«Esmaspäeva hommik algas nagu tavaline päev ikka - enne tööle minekut käis minu õde oma kahe kalli koera, Suusi (4-aastane) ja Sofiga (8-aastane) jalutamas, paitas oma kassi Wifit (2-aastane) ning lukustas viimast korda oma kodu ukse. Kella 17 paiku, kui õde mööda metsavahe teed töölt koju tuli, ei osanud ta midagi halba veel oodata... See kõik kestis selle hetkeni, kuni metsatee otsa sai ja kogu tema maailm kokku varises,» kirjeldas majas elanud naise õde traagilist päeva. Naine elas majas üksi koos loomadega.

Perekoer Sofi. FOTO: Erakogu

«See armas koht paksu metsa sees, mida varem sai kutsuda koduks, seda lihtsalt enam ei olnud! Need loomad, keda oli armastatud ja hoitud, ka neid enam ei olnud. KÕIK oli lihtsalt põlenud. Teadmata põhjustel oli tema kodu süttinud ning päeva jooksul täiesti maani maha põlenud. Kodust jäi alles ainult korsten, ahi ning pliit. Tuli oli hävitanud kõik selle, mis ta oma kätega üles oli ehitanud. Me võime ainult ette kujutada, millised tunded teda valdasid, kui ta mõistis, et tuli oli võtnud temalt kõik, tal ei ole enam mitte midagi. Reaalselt mitte midagi!» jätkas ta. «Seda ei ole võimalik kirjeldada, kuidas õde ennast praegu tunneb. Sellist katastroofi ei sooviks mitte kellelegi.»

Majast alles jäänud rusud. FOTO: Erakogu

«Mu õde on alati kõigega ise väga hästi hakkama saanud ja pole kelleltki mitte kunagi abi palunud, kuid nüüd on see hetk kus tal on päriselt abi väga vaja ning sellepärast pöördungi ise kõigi sõprade tuttavate, sugulaste ja teiste heade Eesti inimeste poole. Palun siiralt teie abi. Iga väiksemgi panus on määrava tähtsusega, et õde saaks oma elu taas üles ehitada,» avaldas ta lootust.

Natuke abi on sotsiaalmeedia vahendusel infot jagades juba saadud. «Head inimesed, kellele see olukord südamesse on läinud, on meid ka juba toetanud. Lisaks materiaalsele toetusele on pakutud riideabi, mida oleme vastu võtnud ning palju on pakutud ka mööblit ja muid kodutarbed. Oleme siiralt tänulikud nendele inimestele, kes minu postitust jagavad, meid erinevatel viisidel toetavad ja häid soove meie poole saadavad. Aitäh teile kõigile!» lisas ta lõpetuseks kommentaaris Lemmikule.