ÜLESKUTSE ⟩ Kingi kodutule kassile jõuludeks täis kõht

Tänase seisuga on Pesaleidja MTÜ hoole all 367 kassi, kellest suurem enamus veedab arvestatava osa oma elust Pesaleidja kassitoas. Neil ei ole oma inimest, kelle voodis nad saavad iga päev ärgata. Neil ei ole peale selle mitte kedagi, kuid korralikku kõhutäit ja hingerahu väärivad ka need, kes pole oma kodu veel leidnud.