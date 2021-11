Uuralites märgati haruldast vee all jooksvat lindu

See rästa suurune olend on hämmastav selle poolest, et ta ei oska ujuda, kuid suudab vee all joosta ja laulab nagu ööbik.

Lind on kantud piirkondlikku punasesse raamatusse ja Zyuratkuli rahvuspargis on ta erilise kaitse all. Asjatundjate hinnangul pesitseb piirkonna mägistel aladel vaid 40–60 paari rästaga sarnanevaid linde.

Selle linnu eripära on see, et ta suudab vee all liikuda ja laulda. Sulelise «veekindlust» seletatakse sellega, et tema suled on kaetud paksu rasvakihiga, mis ei lase neil märjaks saada. Linnu kõrvu ja nina kaitseb spetsiaalne volt, näeb ta ka vee all.

Hoolimata sellest, et nad ei oska ujuda, oskavad nad sukelduda, minutiks hinge kinni hoida ja kaks-kolm meetrit mööda põhja joosta.