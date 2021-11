Selgusid 2021. aasta kõige loomasõbralikum ja loomavaenulikum tegu

2020. aasta suvel algatas 23 riigikogu saadikut looma- ja looduskaitseseaduste muutmise eelnõu, et keelustada Eestis loomade pidamine, nende aretamine ja paljundamine karusnaha tootmise eesmärgil. Oktoobris läbis eelnõu riigikogus esimese lugemise ning mais teise lugemise. 2. juunil sündis ajalooline otsus. Riigikogu võttis 55 poolthäälega vastu eelnõu, mis näeb ette, et 2026. aasta 1. jaanuarist on Eestis keelatud loomade pidamine üksnes või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil. President kuulutas seaduse välja 10. Juunil.

Täna andis Eesti Loomakaitse Selts 2021. aasta loomasõbralikuma teo tunnustuse riigikogu esimehele Jüri Ratasele üle. «Tänu riigikogule sai lõpuks teoks loomasõprade unistus, mille nimel on erinevad loomakaitse organisatsioonid töötanud peaaegu kakskümmend aastat. See otsus lõpetab äärmiselt julma ja mittevajaliku tööstuse tegutsemise Eestis. Oleme jõudnud aega, kus saame ja oskame elada ka nii, et me ei tee sellega kahju loomadele,» kommenteeris ELS-i juhatuse liige Geit Karurahu.

2021. aasta loomasõbralikuma teo tunnustuse üleandmine riigikogu esimehele Jüri Ratasele. FOTO: Eesti Loomakaitse Selts

Loomasõbralik tegu kogus 57% koguhäältest. Teise koha (31%) pälvis Aruküla Waldorfkooli lapsed, kes päästsid klassieksursiooni käigus Rohuküla sadamast paarinädalased kassipojad. Klass oli teel Vormsi saarele, kui märgati kahte kassipoega autode all kükitamas. Üks kassipoeg oli väga kehvas seisus ja haige - ta värises aina ja oli tunda, et tal on palavik. Noored koos klassijuhatajaga võtsid kassikesed enda hoole alla, seniks kuni järgmisel päeval CatsHelp MTÜ toimetas nad veterinaari hoole alla. «Koolilaste hoolivus loomade vastu on kindlasti tunnustamist väärt. Noorena õpitud hoolimine loomade vastu kannab vilja terve elu,» sõnas ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank. Briti sõdruid, kes aitasid tabada ilutulestiku tõttu põgenenud nälginud koera, said koguhäältest 12%.