VIDEO ⟩ Maailma esimene uisutav koer sulatab hetkega su südame

Tundub, et uisutamisoskus oli Benny jaoks varjatud anne, mis tuli ilmsiks tema uue armastava perenaise käe all. Benny perenaine Cheryl on uisutamistreener ning õpetas parasjagu oma pisitütart jääl liuglema, kui tal tuli mõte lasta ka Bennyl sellest osa võtta.