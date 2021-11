Lõuna-Egiptuse skorpionitormi tagajärjel suri kolm inimest, sajad vajavad haiglaravi

Nädalavahetusel tabasid Lõuna-Egiptuses Aswani provintsi suured vihmasajud, rahe, tolmutorm, ja äike, teatas kuberner Ashraf Attia The Guardianile.

Vihm on uhtunud skorpionid ja maod nende peidupaikadest välja, põhjustanud elektrikatkestusi ning paljud tänavavalgustid ja puud tänavatel maha murdnud.

Oma peidupaikadest põgenema sunnitud skorpionid trügivad inimeste kodudesse. Teada on üle viiesaja nõelamisjuhtumi, mis on vajanud arstiabi, mürgi tõttu on surnud kolm inimest. Neile, keda skorpionid nõelasid, anti vastumürki ja nad lasti hiljem koju.