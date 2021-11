Hukkumisele määratud nelja jalaga kana elab talus lemmikloomana

Talunik Wasan Kanphiani sõnul sündis ebatavaline Ga Dong Tao kana kolm kuud tagasi. Vaatamata mutatsioonile õnnestus tal ellu jääda, nii et Kanphyan ristis ta Rod Ma-ks ja pidas teda lemmiklooma asemel.

Põllumees kinnitab, et peab seda mutantset lindu lemmikloomana ning hoolitseb tema eest hästi. «Kui tavaliselt on väärarenguga lindude elu lühike, siis see neljajalgne suleline saab endale mõnusa elu ja muretu tuleviku,» kinnitab mees.