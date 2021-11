Viljandi loomade varjupaik läbi aegade: lugu sellest, kuidas mitte millestki tehakse midagi

Varjupaik müüd (võrdle pildiga artikli päises). FOTO: Varjupaikade MTÜ

Mõeldes soojakus elavatele loomadele, kus oli keeruline tagada vajalikku sisekliimat, võtsime järjekordse tondilossi vastu ja hakkasime s...st saia tegema. Eesmärk oli paigas – kassid tuleb talveks majja kolida. Esimesena sai ehitatud pelletikatlaga keskküttesüsteem, aga ega katel ennast ise küta. Nii naeravad meie naised, et jõusaalis nemad käima ei pea. Varjupaigatöö on kogu aeg üks paras võimlemine. Ka elekter ja vesi said majja.

«Teeme ära» talgutega maikuus tehti algust teise korruse ruumide remondiga, mis kestis paljude kätepaaride abil läbi suve. Sellised hetked, kus kogukond märkab ja appi tuleb, teevad ainult rõõmu. Ja tegimegi ära – 2019. aasta sügisel koliti kõik kassid soojakutest hoonesse. Jõudsime justkui valgustussajandisse. Kuigi loomade heaoluks saab veel palju rohkem ära teha, siis elementaarsel tasandil toimus hüpe.

Meie leping kohaliku omavalitsusega kehtib kolm aastat ja ilma igasuguse kindlustundeta tuleviku suhtes on Varjupaikade MTÜ investeerinud Viljandi linnale kuuluvasse hoonesse 25 000 eurot. Lisaks on hoonesse investeeritud annetatud materjale ja tuhandeid töötunde töötajate, vabatahtlike ja teiste abiliste poolt. Endine putkamajandus territooriumil on lammutatud, ainult üks sada korda remonditud laosoojak püsib vapralt ja meenutab kunagisi aegu.

Vägev meeskond

Pigem siis naiskond, mis koosneb väge täis naistest. Varjupaigas ei saa esitada küsimust, kas meeste- või naistetöö – kõik tööd tuleb ära teha. Triinu ja Siiri kui algusaegade raudvara on naised, kes on koos läbi käinud tulest, veest ja vasktorudest. Nad alustasid vabatahtlikena. Ühingu kasvades pidi keegi seda juhtima ning tegelema lepingute ja rahalise poolega. Nii sai Triinust Varjupaikade MTÜ tegevjuht ja ta on seda tänaseni. Tema tunneb organisatsiooni- ja varjupaigaelu viimase peensuseni.

Jõulude aegne vaade kassitoale. FOTO: Varjupaikade MTÜ

Varjupaiga juhataja Siiri on naine nagu orkester. Vabatahtlikust sai loomade püüdja-hooldaja, tema õlul on olnud administreerimine, ta on koolitanud teisi. Siiri teeb kõikidele töödele tuule alla. Varjupaigas ei ole ilmselt ühtegi ruumi, mille lae all ega ühtegi maja, mille katusel Siiri turninud ei oleks. Juhataja hommik on alanud sellega, et kõigepealt ronib ta tormiga äralennanud plekki katusele tagasi lööma. Kui küsida Siiri käest, miks ta seda teeb, siis vastab ta, et on vaja. Seda on vaja loomade pärast – ei ole aega oodata. Ja kui varjupaiga talgupäeval on 120 inimest hoovis, siis oskab Siiri ka nii suurt hulka organiseeritult tööle panna.

Tänaseks on varjupaiga naiskond kasvanud seitsmeliikmeliseks ja ülesanded on rohkem jagatud, kõike ei pea ja ei jõuagi enam üksi või kahekesi ära teha. Nõudmised nii loomade, inimeste kui ka ühiskonna poolt on kasvanud. Peale loomade hoiu ja hoolduse tuleb tegeleda uueks koduks ettevalmistavate tegevustega, milleks on loomade sotsialiseerimine, veterinaarprotseduurid jms. Kollektiivis on olnud tulijaid ja minejaid. Kõik ei pea sellele emotsionaalselt pingelisele tööle vastu. Pikaajaliselt, üle viie aasta, on juhataja kõrval töötanud loomaarstiabi Tiia, kes seisab loomade tervise eest ja abistab haigeid. Siiri ise iseloomustab oma praegust tiimi nii: nad on suure südamega kanged naised, kes on kahe jalaga maa peal.

Ootused ja lootused

Varsti juba pea inimpõlve vältel ei taju me muutust osa kohalike omavalitsuste tasandil. Ikka veel vaadatakse hätta sattunud looma kui tüütut putukat, kelle püüdmiseks ja hoidmiseks tuleb mõttetult eelarveraha kulutada. Püütakse jätta mulje, et loomad võtavad raha ära nii lastelt kui vanuritelt.

Kuigi Viljandi loomade varjupaik on saanud väliselt uue hingamise, saab veel palju ära teha. FOTO: Varjupaikade MTÜ

Ei tunnistata fakti, et hulkuvad ja/või abivajavad loomad on inimeste tegevuse või kohustuste täitmata jätmise tulemus. Lisaks kodututele loomadele abistab varjupaik kohalikke elanikke, kellel on loom kadunud või kelle elukvaliteet on hoolimatute loomaomanike poolt rikutud.

