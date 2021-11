PÄEVAKÄPP ⟩ Kehvadest tingimustest päästetud Nukitsamees igatseb oma koju!

Tänaseks on Nukitsamees Pesaleidja soojas kassitoas, kuid endise kodukassina on keskkonnavahetus tema jaoks stressirohke - kiisupoisil on tekkinud nohu ja tema silmad vesistavad. Stressist ja külmetusest aitaks üle saada kiirelt oma kodu leidmine, kus saaks rahulikult kodukassi kombel armastava perekonna seltsis end hästi tunda.