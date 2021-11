PÄEVAKÄPP ⟩ Kauni kasukaga Karisma ootab südamesõpra

Muidugi näevad kõik juba kaugelt, kui äge kasukas tal on! Heleoranž, helehall ja valge – nagu väikene haldjakass! Aga selleks, et näha, kui vägev on Karisma iseloom, tuleb ikka turvakodusse talle külla tulla.

Vihjena võib öelda, et Karismal on paisõltuvus – jaa, just täpselt. Oma pesakeses võib Karisma paitusi oodata nii kannatamatult, et käpad hakkavad iseenesest sõtkuma. Katsu siis neid käpakesi kontrollida, kui paiigatsus nii kõvasti kõrvetab!

Samuti on Karismal sõltuvus inimestest. Nimelt arvab Karisma, et igal kassil peaks olema üks ja ainus südamesõber, keda teistega jagama ei pea! Turvakodus on aga kasse kordades rohkem kui vabatahtlikke ning see olukord talle üldse ei meeldi. «Mis mõttes peab tähelepanu jagama?» mõtiskleb Karisma ja on veidi pettunud seesuguse teeninduse pärast.