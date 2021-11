Metsloomade päästmisega tegelev Eesti metsloomaühing teatas õõvastavast leiust 15. novembril oma ühismeedias, kuhu olid lisatud ka foto ja video sündmuskohalt. «Tegu ei paista olevat värskelt toime pandud teoga. Siiski on tegu loomaga, keda inimene on teadlikult vigastanud ja kes on jäetud ilma abita piinlema!» teatas metsloomaühing, et kuigi pole täpselt teada, millal tegu toime pandi, on alust arvata, et loom on piinelnud juba mõnda aega.