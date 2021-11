David Beckham jagab meeleolukat pilti oma musimaia spanjeliga

Helepruunis kampsunis Beckham jalutas pühapäeval oma koeraga looduses. Seal on tehtud see armas pildiklõps, mida staar oma jälgijate rõõmuks jagas. Ta kirjutas pildi pealkirjaks «Ole nüüd, Sage, tõsiselt! Alati huultele», millele järgnes laia naerunäoga emotikon.

David on peremeheks veel kahele teisele spanjelile, kelle nimed on Olive ja Fig.

Armsad koerapildid hakkasid eriti tihti ilmuma pärast seda, kui Beckhamid hiljuti avaldasid, et neile on antud ehitusluba uue maja ehitamiseks oma 6 miljoni naela maksvasse II klassi Cotswoldi häärberisse. Seda tingimusel, et nad hoolitsevad sealse eluslooduse eest.