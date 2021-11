ÕNNESEEN ⟩ Londoni mees leidis banaanikobaralt maailma mürgiseima ämbliku

Arahnofoobist Joe viskas kohe kogu kobara prügikasti, karjudes samal ajal oma tüdruksõbrale Natasha Goodale (39), et hoidku köögist eemale.

Hiljem otsis ta ämbliku välja ja avastas tähelepanelikul uurimisel, et see näis olevat Brasiilia rändämblik, kelle hammustus on inimestele surmav.