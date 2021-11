Uus-Meremaalt leiti kurnatud pingviin, kes oli ekslikult üle 3000 kilomeetri rännanud

Kohalik elanik Harry Singh jalutas oma naisega mööda randa, kui märkas ootamatult kaldal seisvat pingviini. Algul arvas ta, et see on pehme mänguasi, kuid siis pööras pingviin pead. «Ta ei olnud tund aega liigutanudki ja nägi räsitud välja,» ütles Singh.

Paar kutsus päästjad pingviini eest hoolitsema. Singhi sõnul ei pelgas ta naisega, et abitu pingviin satub kogemata koerte saagiks.

Päästjad selgitasid välja, et see pingviin on Adélie liigi esindaja, kes elab eranditult Antarktika poolsaarel. Pärast ülevaatust ja analüüse kommenteerisid loomaarstid, et pingviin oli alakaaluline ja tugevalt dehüdreeritud. Nad lubasid pingviini elutähtsad näitajad normaalseks muuta ja seejärel ohutusse randa vabastada.