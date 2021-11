PÄEVAKÄPP ⟩ Igavest kodu otsib Supilinnast päästetud Simon

Tartu Kassikaitse hoiukodu kirjutab Simoni kohta nii: «Simon on väga omamoodi iseloomuga ning hea isuga Kangelane.

See armas kassike, suure algustähega Kangelane on pidanud hoiukodus olles läbi elama ühe suurema operatsiooni (eemaldatud paremast kõrvast kuulmekäik-kõrva tekkinud moodustiste tõttu), hulgaliselt arstivisiite ning uuringuid.

On näha, et Simon tahab väga inimese lähedust (paisid, magada koguaeg kellegi juures/läheduses või jälgida inimeste toimetusi, eriti köögis, kus igahetk võib ka endale midagi pudeneda;)). Kuigi ta ise veel päris sülle ei tule, siis sülle võttes otsib ta just seda kõige mõnusamat kohta ja naudib kõva häälega nurrudes.