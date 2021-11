PILTUUDIS ⟩ Raplamaal kütiti tähelepanu väärivate sarvedega põder

Põder. Pilt on illustratiivne. FOTO: Shutterstock

Raplamaal Päärdu jahiseltsis kütiti Andrus Reiteri poolt tähelepanu väärivate sarvedega põder. Nimelt on sarvepaari vasak sarv (kandja poolt vaates) murdunud ja see on juhtunud suure tõenäosusega ajal, mil põdrapull kandis veel kasvavaid ja arenevaid «verisarvi», kirjutab Eesti Jahimeeste Selts (EJS).