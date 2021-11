Karud hakkavad endale paika, kuhu talveks külili visata, otsima oktoobris-novembris. «Eks karudel käib pesakohtade pärast võitlus ka. Karu märgistab uneaseme piirkonna nii, et ta hammustab nii kõrgelt kui vähegi võimalik mitmed voodipiirkonna puutüved pooleks ja siis hõõrub enda lõhna vastu tüve. Nii on see teistele märgiks, et see on võetud koht,» rääkis Joosep Sarapuu Eesti Loodusmuuseumist.