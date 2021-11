KOER MURU LUGU ⟩ Kuidas õnnetust kutsikast sai armastatud pereliige ja koer-kuulsus

Muru perenaine Kadri räägib loo elust Muruga. Ja kuidas see käppadega õnneseen tema perekonnast täpselt puudu oli. Nii tore, et elu nad omavahel kokku viis!

Selleks hetkeks, mil ma võtsin vastu otsuse, et näitan sõbra jagatud kutsikapilti oma tütrele, olin sisimas ilmselgelt vastu võtnud otsuse, et olen valmis selleks, mis paratamatult järgnes – isegi kui püüdsin veel nägu säilitada ja kasutasin isegi väljendit, mille peale lapsed tavaliselt kõrvad longu lasevad ja pettunult minema kõnnivad ... või keeravad lunimisrežiimile veel vunki juurde.

Tütar on mul seda teist tüüpi tegelane. Kuigi olin teatanud, et ei, koera me ei võta, ei jätnud tütar lootust ja oli juba vähemalt kaks aastat tegelenud aktiivse mõjutustegevusega. Näiteks kord oli me tuba täis kleebitud pilte ja plakateid sellest, kui väga meie peres on koera vaja. Isegi PowerPointi esitlus valmis (ja mõjuagendi digipädevus muudkui paranes, eks ole).

See pilt on joonistatud kaks aastat enne Muru sündimist. Peretütar Mirjam igatses endale väga väga koera FOTO: Kadri Pettai erakogu

Vaktsineerimised ja paberimajandus võtsid aega, aga eelmise aasta augusti lõpus saabus viimaks päev, mil me saime kutsika koju viia. See oli ainus kord, mil Muru meie autos oksendas.

Muru noorperenaine Mirjam, 13-aastane



Teada oli juba mõni päev enne, et Murul tuleb vaktsineerimise aeg. Küsimus oli selles, et kas ikka saab tehtud ja saame ta enda koju viia. Me olime korra juba läinud vaktsineerima, aga ta oksendas ussirohu välja.

Tuli päev, kui mina ja mu ema sõitsime linna. Me pidime käima ja võtma kaasa Muru hoiuperenaise Katre ja kutsika, sest Katre enda auto oli paranduses. Mina istusin kõrvalistmel, ema rooli taga ja Katre koos Muruga omakorda minu taga. Ma mäletan, et veidikene kartsin Muru poole vaadata, sest äkki vaatan liiga palju.

Sõitsime loomakliiniku juurde ja mina pidin ootama autos, samal ajal kui mu ema ja Katre läksid Muruga vaktsineerima. Aeg oli oodates nii pikk. Kui ootasin, mõtlesin, et kas me saame Muru või ei? Jah või ei, jah või ei?!?? Lõpuks ma nägin neid auto poole tulemas ja mu süda hakkas kiiresti tuksuma. Kõik tulid autosse ja siis ma sain uudised…… ME SAIME MURU.

Esmalt me läksime Katre juurest läbi. Katre andis meile Muru joogi- ja toidutopsid. Siis viisime Katre tööle ja Muru loomapoodi. Siis ma istusin taga, et saaksin koeraga paremini tutvuda. Kodureel oli mu pea terve sõidu mõtteid täis!

Koer jäi sõidu ajal minu süles magama ja ilastas minu teksadele suure pleki. Ühel hetkel ta hakkas öökima. Mina ei reageerinud kiiresti ja järgmisel hetkel olid mina ja mu lemmik kott okset täis. Ma puhastasin natuke ära, aga rohkem kodus. Oli see hetk, me jõudsime koju!

Kodus! Ma panin Murule rihma peale ja lasin tal joosta. Kui me autot parkisime, siis ootas ka minu vend ukse peal. Oi, kui tore oli talle öelda, et me saime Muru endale! Muru tegi enda hädad, nuusutas ümbrust ja läksime tuppa. Toas pidi ka veel koer harjuma. Ma näitasin talle enda tuba ja siis läksime kööki. Köögis ma istusin toolile ja mõtlesin: «Appi, milline une tunne. Mul on koer. Mul on koer. Loodetavasti ei lähe see imelik tunne homme üle.»

Samal ajal vaatasin, kuidas Muru põrandal ringi uudistab põrandal. Mingil hetkel pidi mu ema poodi minema ja palusin, et ta tooks Murule mänguasju ja maiuseid. Siis oli mul jälle aega Muruga olla kahekesi. Ega me väga erilist ei teinud. Suurme osa ajast näitasin talle maja ja paitasin teda.

Kui mu ema koju jõudis, nägime me esimest korda, mida Muru teeb, kui inimesed koju jõuavad! Muru jooksis mu ema juurde ja ütles: «Tere, tere, tereeee!!!» Mu ema tõi Murule ühe piibukujulise piiksuva mänguasja, nöörist tehtud palli ja rõngakujulised maiused. Ma natukene üritasin Muru mängima saada, aga ega ma ei sundinud.

Edasi ma väga ei mäleta, aga ma mäletan minu ja Muru esimest ööd koos. Mina hakkasin magama jääma ja Muru oli mul kaisus. Järsku hakkas ta mingit imelikku häält tegema. Ma tõusin kohe istuli ja kartsin natukene. Muru nägi sama hirmul välja. Kui ta oli seda häält natukene teinud, avastasin ma, et ta tegelikult luksus. Ma kallistasin teda ja ütlesin, et kõik on okei ja me jäime magama.