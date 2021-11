PÄEVAKÄPP ⟩ Imearmas süsimust kassitüdruk Šaša igatseb päris oma kodu

Saša sünniajaks arvas arst umbes 01.01.2019, seega on kiisutüdruk alles noor ning pikk elu on ees. See tähendab ka seda, et Sašal on parajalt palju aega inimese lähedusega harjumiseks. Tegelikult ongi juba üks viis, kuidas Sašakese süda võita – too talle veidi maitsvat nämmi ning kohe leiabki Saša su ise üles.