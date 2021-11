Veterinaari poolt võltsitud paberid oleks Eesti filmitegija kassile peaaegu elu maksnud

Lasso Jordaanias

Lasso lugu algas eelmisel sügisel Jordaanias Wadi Rumi kõrbes, kus ta koos teiste kodutute kassidega Beit Ali Campi majutusasutuses toitu kerjas. Eestlastest filmitegijate grupp viibis Jordaanias kolm nädalat, mille aja jooksul hulkurkass Lasso tuli iga päev võttemeeskonnaga mängima, toitu nuruma ja seejärel keeras kellegi sülle kerra. Kiisupoja lemmikuks sai Mihkel, kes otsustas ta ka endaga koju Eestisse kaasa võtta. Jordaanias on tohutult palju hulkuvaid kasse ning Lasso mahajätmine oleks lõppenud ilmselt tema jaoks kurvalt. Nii tehti otsus minna pealinna Amanni, kus külastati veterinaari. Arsti juures tehti tervisekontroll ja reisiks vajalikud vaktsiinid. Kahjuks ei saanud paberid Mihkli riigist lahkumise ajaks valmis ning Lasso jäi arsti juurde kojuminekut ootama.

Lasso Jordaanias. FOTO: Eesti Loomakaitse Selts

Esimene lennureis

Kui tavaolukorras oleks lemmikloomale lennu leidmine olnud päevade või nädalate küsimus, siis Covid-19 pandeemia tõttu on paljud lennufirmad muutnud oma regulatsioone selliselt, et elusloomi enam pardale ei lubata. Samuti on lennugraafikuid pidevalt muudetud ning broneeritud lende tühistatakse ja lükatakse igapäevaselt edasi. Peale siiski veel kahe broneeritud lennu tühistamist, mille jaoks tuli Lassole iga kord teha kõik ekspordiks ja impordiks vajalikud paberid ning samuti manustada ussirohtu, õnnestus nüüdseks juba päris suureks kasvanud noor kõutsihakatis 18. märtsil Stockholmi lennu peale saada.

Vahepeatuses Rootsis tuli aga välja, et reisipaberid ja marutaudi vaktsiin on veterinaari poolt võltsitud. Kõigepealt püüdis omanik leida Eesti Loomakaitse Seltsi ning Eesti Põllumajandus- ja Toiduametiga koostöös võimalust Lasso edasisaatmiseks Eestisse, kus oleks olnud võimalus pakkuda talle vajalikku karantiini ning teostada kõik täiendavad arstlikud kontrollid. Samuti uuriti Lasso karantiinipanemise võimalust Rootsis aga täna Rootsis sellist võimalust enam ei ole. Selgus aga, et Rootsist looma Eestisse siiski edasi saata ei lubata, sest teda käsitletakse seaduse mõistes kui kaubaartiklit, mis ei vasta nõuetele aga mitte kui lemmiklooma, kelle omanik teda koju ootab. Ainus võimalus oli Lasso tagasi Jordaaniasse saata või ta oleks pandud magama. Muidugi otsustati Lasso tagasi saata, kus alustati taaskord paberimajandusega ning tehti vajalikud vaktsiinid.

Usalda, aga kontrolli!

Koostöös Eesti Loomakaitse Seltsi, Põllumajandus- ja Toiduameti ning annetajatega alustati Lasso kojutoomise planeerimist. Kassike elas seni Jordaanias lemmikloomade rahvusvahelise transpordi korraldamisega tegeleva ja loomakaitsjast vabatahtliku kodus. Looma vaktsineerimine ja uute korrektsete reisidokumentide vormistamine võttis aega rohkem kui 6 kuud.

«Kõige tähtsam on see, et kui oled otsustanud Euroopa Liidust väljaspool asuvast riigist looma Eestisse tuua, siis alati veendu, et kõik vaktsiinid on vastavalt EU regulatsioonidele tehtud ja reisidokumendid õigesti vormistatud. Väga tähtis on leida usaldusväärne veterinaar looma asukohariigis. Kontrolli loomakliiniku tausta kasvõi sada-miljon korda. Samuti soovitan igal juhul konsulteerida Põllumajandus-ja Toiduametiga, kes saab kõigi dokumentide õigsust ja vastavust EU nõuetele kontrollida,» jagas oma kogemust Lasso kojutoomise organiseerija Aet.

Lasso. FOTO: Eesti Loomakaitse Selts

Eesti Loomakaitse Seltsil, kellel oli hea meel olla üks mutrike Lasso uue ja parema elu teekonnal, on hea meel teatada, et Lasso on lõpuks koju jõudnud. Selts kogus annetajate abiga suure summa Lasso reisifondi. Põllumajandus- ja Toiduamet kontrollis dokumentide olemasolu ja õigsust. Lasso kojutoomist organiseeris Aet, kes jääb kassipoisile kindlasti pikaks ajaks südamesse.