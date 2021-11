Pimeda naise palve: palun ärge segage juhtkoera, ta on minuga õues olles tööl

Kas te kujutate ette, mis tähendab olla pime igapäevaelus? Nii, et te ei saa korraks ka maailma piiluda. Isegi kõige hullemas ja tihedamas liikluses. Kui ei saa usaldada oma silmi, mil tuleb ületada sõidutee, peab märkama kõrvadega, ninaga, nahaga, isegi juuste ja küüntega. Kui inimene, kes ei näe, astub välja oma koduuksest, mille taga kõige ootamatumad juhtumised võivad oodata. Näiteks kortermaja trepikodaa, kus on trepile valatud biojäätmed. Teie astute mööda või üle, aga kui te ei näeks, kuhu astuda.»

Kas olete mõelnud, et juhtkoer on teenistuskoer, kes on teatud ülesandeid õpetatud täitma. Ometi on ta koer oma rõõmude, murede ja tunnetega.

Nendele, kes koera töösse ei sekku, on Kaili meeletult tänulik. «Olen väga tänulik enamusele inimestest, kelledega mu teekonnad mind kokku on juhtunud viima. Tegelikult on ka 94 protsenti koeraomanikest ja teistest kodanikest mõistvad, abivalmid ja toetavad. Vahel on abivalmidus seegi, kui märkad, aga ei sega juhtkoeraga kõndijaid. Veel oleks abi sellest, kui ka koerajalutajad, kes on oma koera külge viisakalt lõastatud, ei tuleks rõõmust põntsudes oma koeraga juhtkoera ligi, et las kutsud nüüd ometi tutvuvad.»