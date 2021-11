USA-s algas tohutu mürgiämblike sissetung

Miljonid hiidämblikud (Trichonephila clavata) katavad maju ja elektriliine tohutute ämblikuvõrudega, mis on kuni kolme meetrise läbimõõduga. Georgia ülikooli entomoloog Will Hudson kirjeldas ajakirjale The Science, et tappis rohkem kui 300 ämblikku, kes tema verandale tungisid. «Eelmisel aastal märkasin oma aias mitukümmend ämblikku,» ütles ta. «Sel aastal on neid juba sadu ja see on hirmutav ja jube.»

Trichonephila clavata on levinud Jaapanis, Taiwanis, Koreas ja Hiinas. USA-s märgati teda esimest korda 2014. aastal. Georgia loodusloomuuseumi töötaja Rick Hebeke, kes märkas esimesena üle osariigi levivaid suuri kollaseid ämblikke, usub, et selle ämblikud ületasid ookeani laevakonteineris. Aastate jooksul on neid nii palju juurde siginenud, et nende ignoreerimine on muutunud keeruliseks.

Bioloogide sõnul surevad enamik Georgiat terroriseerivatest Aasia ämblikest külmade ilmade tõttu novembri lõpuks välja, kuid populatsioon seetõttu ei hävine. Iga selle liigi emane muneb umbes 400 muna, mis taluvad talve ilma probleemideta. Lisaks kannavad kevadtuuled äsjakoorunud ämblikke koos ämblikuvõrkudega pikki vahemaid edasi.

Entomoloog Nancy Hinkle usub, et Trichonephila clavata ämblikud on põllumajandusele kasulikud, sest tapavad palju kahjulikke putukaid, kellel siiani looduslikke vaenlasi polnud.