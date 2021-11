USA-d tabas mürgiämblike sissetung

Georgia ülikooli entomoloog Will Hudson kirjeldas ajakirjale The Science, et on tapnud üle 300 ämbliku, kes tema verandale tungisid. «Eelmisel aastal märkasin oma aias mitut kümmet ämblikku,» ütles ta. «Sel aastal on neid juba sadu ja see on hirmutav.»